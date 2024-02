Bosnia: ambasciata Usa lancia programma per start-up

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata degli Stati Uniti a Sarajevo ha lanciato un appello a tutti gli innovatori e titolari di start-up della Bosnia Erzegovina affinché partecipino al programma "Gist Innovates-The Balkans", un seminario on-line e in presenza di 10 settimane tenuto dall'Università dell'Arizona, in collaborazione con il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. L'opportunità, secondo il messaggio, darà agli innovatori del Paese balcanico formazione, tutoraggio e risorse per sviluppare le proprie capacità imprenditoriali e portare le proprie idee sul mercato, oltre a fornire opportunità ai team di entrare in contatto con mentori negli Stati Uniti e costruire collegamenti con investitori e aziende con sede negli Stati Uniti.(Seb)