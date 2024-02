Brembo: entra in Thailandia con nuovo sito produttivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 16 febbraio si è tenuta la cerimonia locale di posa della prima pietra, che ha dato il via ai lavori di costruzione. Il sito sarà operativo nel primo trimestre del 2025, coprirà una superficie di circa 17 mila metri quadrati, su un terreno di circa 40 mila metri quadrati che potrà espandersi fino a 95 mila per favorire futuri allargamenti. Questo progetto si aggiunge agli investimenti di Brembo nel mercato della moto degli ultimi anni, in particolare le acquisizioni di Sbs Friction in Danimarca e J.Juan in Spagna avvenute tra il 2020 e il 2021, che hanno permesso al gruppo di completare l’offerta di prodotti dedicati alle due ruote. Il business della moto vale oggi circa il 13 per cento dei ricavi complessivi di Brembo. (Com)