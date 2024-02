Sardegna 2024: Soru attacca leader nazionali, vengono qui e non sanno nulla dell'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meritiamo una storia nostra, che non faccia del voto dei sardi un banco di prova per il governo nazionale né un trailer delle elezioni europee. Lo ha affermato Renato Soru, candidato governatore della Coalizione Sarda, negli ultimi giorni di campagna elettorale prima del voto del 25 febbraio. "Non accetteremo più l'idea di una Sardegna a capo chino, impaurita, con una piccola considerazione di sé – ha scritto Soru sui social, che ha attaccato le "passerelle dei big nazionali". "Il Governo cerca un referendum su se stesso – ha aggiunto Soru - Vengono qui e non sanno nulla della Sardegna". Oggi Soru sarà al teatro Verdi di Sassari e domani al Teatro Massimo di Cagliari. (Rsc)