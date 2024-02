Ucraina: Medvedev, possibile che operazione speciale arrivi fino a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' possibile che "per raggiungere gli obiettivi dell'operazione speciale in Ucraina la Russia dovrà arrivare fino a Kiev". Lo ha affermato in un'intervista rilasciata ai media russi il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev, secondo cui "c'è ancora molto lavoro da fare". Medvedev ha ammesso la possibilità che l'esercito nazionale dovrà raggiungere Kiev "se non adesso, allora tra qualche tempo, magari in un'altra fase del conflitto". Secondo il funzionario, infatti, Kiev è "una città russa" da cui proviene "minaccia internazionale all'esistenza della Russia". "Sebbene Kiev abbia le radici russe, è gestita da una brigata internazionale di oppositori della Russia guidata dagli Stati Uniti d'America. Tutti coloro che svolgono formalmente le loro funzioni sono burattini che non hanno coscienza, né paura per il futuro del loro Paese, né opportunità. Tutte le decisioni vengono prese all'estero, nella sede della Nato. Questo è abbastanza ovvio. Pertanto, sì, può essere che arriveremo a Kiev", ha spiegato Medvedev. (segue) (Rum)