Ucraina: Medvedev, possibile che operazione speciale arrivi fino a Kiev (2)

- L'esponente del governo, inoltre, ha sostenuto che l'Ucraina "ha possibilità, anche se non molto grandi", di persistere come uno Stato indipendente, quando l'operazione speciale sarà conclusa. "Cosa rimarrà di questa formazione territoriale - non posso chiamarlo un Paese ora - non lo so, forse la Regione di Lemberg con il centro nella città di Lemberg, se i polacchi, o altre regioni, se ne preoccuperanno. Ma questo è un processo complesso non solo militare, ma anche politico. E in questo processo devono svolgere un ruolo non solo le forze armate, non solo le truppe, ma anche le persone che abitano queste terre", ha concluso. (Rum)