Roma: in fiamme appartamento a Primavalle, tre feriti lievi

- Paura nella notte nel quartiere Primavalle a Roma: un incendio è divampato intorno all'una in un appartamento in via Federico Borromeo. Sul posto, a seguito di una segnalazione al 112 da parte dei residenti del quartiere, sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Montespaccato. Il rogo è divampato, per cause in corso di accertamento, in una abitazione al primo piano di una palazzina. Tre persone sono risultate lievemente ferite e sono state prese in cura dagli operatori sanitari. Domate le fiamme l'appartamento è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco.(Rer)