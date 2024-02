Made in Italy: Valentini, può essere modello da esportare, anche nella moda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il made in Italy “può essere un modello da esportare”. Lo ha detto il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, intervenendo a Bologna all'evento "Pronto Moda Made in Italy, l'alternativa sostenibile al Fast-Fashion", organizzato da Centergross. "Negli ultimi mesi - ha sottolineato - ci sono stati cambiamenti così rapidi da mutare completamente la situazione. Questo cambiamento rapido ha sicuramente colpito il settore tessile e della moda. Con il digitale e il sistema fast fashion sembrava che non si potesse più competere e che soprattutto i negozi al dettaglio non fossero più sostenibili. A questo si è aggiunta l'incidenza e la sempre maggiore sensibilità per l'ambiente al quale anche il sistema moda deve adeguarsi". A questa situazione, ha aggiunto, "cinquant'anni fa a Bologna Centergross aveva trovato la soluzione che dobbiamo preservare ed estendere: abbiamo un settore con la filiera corta, abbiamo un rapporto strettissimo tra produzione e dettagliante che è l'antenna diretta sul consumatore, una produzione a chilometro zero e un vero made in Italy, che è l'orgoglio di un lavoro ben fatto". (segue) (Rin)