Roma: Melito (Pd), oggi a palazzo Valentini incontro sull'importanza del diritto al cibo

- Questo pomeriggio a Palazzo Valentini, presso la Sala Mons. Luigi Di Liegro dalle ore 16:30 alle 19:00, "si terrà l'iniziativa dal titolo L'importanza del Diritto al Cibo nello Statuto di Roma Capitale. Un incontro che ho voluto organizzare quale primo luogo di confronto positivo e costruttivo per individuare azioni concrete in grado di migliorare la situazione alimentare nella vasta area metropolitana di Roma Capitale, alla presenza di importanti realtà coinvolte sul tema, che ringrazio per aver deciso di condividere la propria testimonianza". Così, in una nota, la consigliera capitolina Antonella Melito, vice presidente della Commissione Roma Capitale, Statuto ed Innovazione tecnologica". (segue) (Com)