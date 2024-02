Roma: Melito (Pd), oggi a palazzo Valentini incontro sull'importanza del diritto al cibo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parleremo di Diritto al cibo. Di quanto lo stato conclamato della povertà alimentare nella nostra città, così come indicano i report dell'Osservatorio Insicurezza e Povertà Alimentare, abbia evidenziato una situazione oggettivamente grave che rende non più rinviabile la mobilitazione delle istituzioni, degli enti di ricerca, del terzo settore, nonché degli operatori della filiera agro alimentare. Un incontro mirato ad evitare che la situazione attuale diventi strutturale all'interno del nostro sistema economico e sociale. Da questo confronto ci aspettiamo una presa di posizione collettiva, affinché il tema della povertà alimentare venga affrontato oltre la sua dimensione più immediata di bisogno di nutrimento ma preoccupandoci anche dei fattori di deprivazione e di povertà sociale che ne conseguono", prosegue la consigliera Pd. (segue) (Com)