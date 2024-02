Decreto elezioni: Boccia (Pd), destra gioca sulla pelle delle istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo assistendo ancora una volta a un gioco della destra sulla pelle delle istituzioni" che "non è rispettoso nei confronti dei cittadini e degli amministratori locali", ha detto parlando con i cronisti il presidente dei senatori del Partito democratico, Francesco Boccia, commentando la notizia del ritiro dell'emendamento della Lega sul terzo mandato per i sindaci. "Respingiamo con forza questo stile" della destra e "faremo opposizione molto dura", ha aggiunto. "Siamo sempre pronti a confrontarci sul rafforzamento delle Assemblee elettive", ha chiarito per poi concludere: "Ora invece il braccio di ferro" tra Lega e Fratelli d'Italia "è sulle Regioni".(Rin)