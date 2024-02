Ucraina: Gualtieri, a violenza aggressori si risponda con la pace invece che con riarmo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione a quanto avviene nel mondo "è triste che questo momento sia segnato da guerre tragiche in Ucraina e in Medio Oriente. La guerra sembra portare guerra, come cultura politica. Sono molto preoccupato del fatto che di fronte alla selvaggia e violenta aggressione di Putin all'Ucraina, a una violazione dei diritti umani e all'uccisione di un oppositore politico, si parli di aumentare le spese del riarmo e di prepararci a una guerra. Questo è un punto molto basso del dibattito". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso dell'incontro "Facciamo pace", organizzato nella sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma, dal Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani e che riunisce cento città italiane nell'impegno per la pace nel mondo. "Occorre reagire senza negare o minimizzare quello che la Russia sta facendo, ma non si può scendere sullo stesso terreno. Se si legittima la guerra si cancella un percorso di incivilmento culturale avvenuto in questi anni con i movimenti per la pace. Non c'è nulla di più realistico della cultura della pace", ha concluso. (Rer)