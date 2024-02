Prysmian: svela il nuovo brand a sostegno di transizione energetica e digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prysmian, leader nella transizione energetica e nella trasformazione digitale, lancia oggi, grazie alla collaborazione con Interbrand, leader nella brand consultancy da quasi 50 anni, il nuovo brand del gruppo. Un nuovo asset cruciale – riferisce una nota – che ha l’obiettivo di supportare e amplificare la nuova strategia di Prysmian. Si tratta di una vera e propria evoluzione del brand che segna la linea per una nuova era per l’azienda, inserendosi nella nuova strategia “Connect, to lead” presentata in occasione del Capital Markets Day, tenutosi lo scorso 5 ottobre a Napoli. La nuova espressione del brand globale di Prysmian, infatti, rappresenta un promemoria quotidiano del focus e del senso di responsabilità del gruppo nel connettere milioni di persone ad un futuro sostenibile e il rispetto dei valori su cui si fonda il gruppo. La nuova identità del gruppo nasce da una profonda riflessione sul purpose dell’azienda di valorizzare le opportunità di uno sviluppo sostenibile per il pianeta e di guidare la transizione energetica e la trasformazione digitale, grazie allo sviluppo di prodotti sempre più resilienti, ad alte prestazioni, sostenibili e innovativi, creando al contempo un valore tangibile per i clienti e per le comunità e i territori in cui il gruppo opera. La sostenibilità per Prysmian è driver di business ma anche impegno a contribuire in maniera duratura e tangibile al rispetto dell’ambiente e delle persone. Sviluppata prioritariamente in digitale, la nuova identità visiva riflette la determinazione del brand nell’abbracciare strategie e purpose nuovi. (segue) (Com)