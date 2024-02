Prysmian: svela il nuovo brand a sostegno di transizione energetica e digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La forma del simbolo svela una p nascosta oltre a creare un rimando al concetto di economia circolare e il gradiente dal blu al verde rimanda al nostro impegno nello sviluppo delle energie rinnovabili. L'iconico logo, interpretato in una forma contemporanea e dinamica, mette in connessione i concetti di tradizione ed evoluzione. L’intero sistema visivo e il nuovo pay-off “The Planet’s Pathways” incarnano il ruolo da protagonista che Prysmian vuole ricoprire nella creazione di un futuro migliore e nella costruzione di percorsi per un futuro del nostro pianeta che sia sempre più sostenibile e digitale. “Con il rinnovo del nostro brand stiamo adattando l’immagine di Prysmian ai cambiamenti in corso all’interno del Gruppo e alla rapida evoluzione del nostro settore industriale, evoluzione di cui vogliamo essere alla guida”, commenta Maria Cristina Bifulco, Chief Investor Relations, Sustainability e Communication Officer di Prysmian. “Le sfide globali e le opportunità che abbiamo davanti ci impongono di mettere al servizio di clienti, partner e tutti i nostri stakeholder, la forza della nostra organizzazione e il nostro know-how per portare nuove forme di energia e di informazione in ogni angolo della Terra”. (Com)