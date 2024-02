Ue: von der Leyen, economia resiliente nonostante contesto geopolitico, manca manodopera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia europea "è resiliente nonostante il contesto geopolitico internazionale". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenuta nel corso del Dialogo sulla transizione verde e sulle tecnologie pulite, in cui ha incontrato i rappresentanti dell'industria del settore, alla Commissione europea di Bruxelles. "Abbiamo il tasso di disoccupazione più basso di sempre, che in questo momento è inferiore al 6 per cento, e un tasso di occupazione superiore al 75 per cento", ha detto. A mancare, ha però sottolineato, "è la manodopera qualificata" e la manodopera in generale. "E questo è un aspetto da discutere", ha specificato von der Leyen nel suo intervento. L'inflazione, ha poi proseguito "sta progressivamente scendendo, il che è positivo, tornando verso l'obiettivo del 2 per cento, e la crescita del Pil dovrebbe raggiungere l'1,7 per cento nel 2025. Tutto ciò è positivo se si considera che abbiamo appena superato una grave pandemia, e che ci stavamo appena riprendendo quando Putin ha iniziato la sua guerra in Ucraina. Poi siamo stati colpiti da una grave crisi energetica, la più grave degli ultimi 40 anni", ha specificato. "Se si considera l'economia in questo contesto, si capisce che la nostra è un'economia robusta", ha concluso von der Leyen. (Beb)