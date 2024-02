Trasporto aereo: Ita vettore italiano riferimento a evento itinerante promozione turistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ita airways, il vettore italiano di riferimento, partecipa per il secondo anno all’edizione britannica del Travel hashtag, l’evento-conferenza itinerante dedicato alla promozione turistica della destinazione Italia che, dalla capitale del Regno Unito, dà il via al proprio programma di iniziative per il 2024. Lo comunica Ita airways in una nota. In veste di Official carrier, Ita airways è tra i principali partner e protagonisti di Travel hashtag che, per la sua quattordicesima edizione, ha scelto nuovamente come location il Meliá white house nel cuore di Londra. Ita airways aderisce all’iniziativa Travel hashtag per promuovere l'Italia e il Made in Italy alle principali agenzie di viaggio e tour operator sul mercato britannico. La compagnia condivide l’importanza di fare sistema sui mercati internazionali insieme agli operatori dell'industria del turismo, che possono contare su Ita airways e sul suo impegno nello sviluppo della connettività da e per l’Italia. (segue) (Com)