Trasporto aereo: Ita vettore italiano riferimento a evento itinerante promozione turistica (2)

- Il Regno Unito - prosegue la nota - è uno dei mercati più strategici per la compagnia grazie ai collegamenti giornalieri tra Londra e i suoi aeroporti di riferimento di Roma Fiumicino e Milano Linate. Nella prossima stagione estiva saranno 50 le frequenze settimanali a disposizione dei viaggiatori britannici per rispondere alla significativa domanda in termini di business e leisure travel e volare tra Uk e Italia, pari ad un totale di 100 voli. Nel dettaglio, il collegamento Milano Linate – London city, rotta privilegiata dai viaggiatori d'affari e dalle aziende poiché collega due dei principali centri finanziari europei, offrirà 31 frequenze settimanali. Il nuovo volo Roma Fiumicino – London city, operativo dal prossimo primo aprile, consentirà alla Compagnia di collegare le due capitali con un totale di 12 frequenze settimanali, a cui si aggiungerà da giugno il nuovo collegamento Roma Fiumicino - London gatwick con sette frequenze settimanali. (segue) (Com)