Trasporto aereo: Ita vettore italiano riferimento a evento itinerante promozione turistica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ita airways, inoltre, offre ai clienti britannici e alla comunità italiana comode connessioni per proseguire verso tutto il network della compagnia, in particolare le destinazioni italiane, il Mediterraneo e le principali rotte intercontinentali. Il 2024 - continua la nota - si conferma un anno di crescita per tutto il network della compagnia che, con i nuovi voli previsti per la l'estate 2024, opererà 57 destinazioni, di cui 16 nazionali, 26 internazionali e 15 intercontinentali. Nord America, Africa e Medio Oriente saranno i mercati in cui Ita airways inaugurerà nella stagione estiva voli diretti dal proprio hub di Roma Fiumicino. (segue) (Com)