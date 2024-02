Imprese: Vodafone Business lancia nuova soluzione per gestione clienti Pmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'applicazione è stata lanciata in Italia e sarà progressivamente distribuita in altri mercati europei di Vodafone, ed è stata progettata appositamente per aiutare le piccole imprese con risorse limitate a disposizione a digitalizzare le attività principali, gestendo e facendo crescere la propria base di clienti. Le Pmi sono la forza trainante dello sviluppo economico dell'Unione europea e contribuiscono per oltre la metà del suo prodotto interno lordo. Secondo una ricerca, circa l'84 per cento delle Pmi si affida ancora a processi manuali per svolgere le attività quotidiane come la fatturazione, che in media equivalgono a circa 120 ore di lavoro all'anno per ogni azienda. (Com)