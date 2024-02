Energia: von der Leyen, prezzi ancora troppo alti, puntare su rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione energetica europea "si è stabilizzata ma i prezzi rimangono strutturalmente alti rispetto ad altre economie mondiali, e questo mina la competitività dell'Ue". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenuta nel corso del Dialogo sulla transizione verde e sulle tecnologie pulite, in cui ha incontrato i rappresentanti dell'industria del settore, alla Commissione europea di Bruxelles. "Come ho appena detto, dopo la grave crisi energetica, in realtà la peggiore crisi energetica degli ultimi 40 anni, la situazione si è stabilizzata, il che è positivo. Siamo tornati ai livelli prebellici, ma è strutturalmente ancora più alta che in altre regioni del mondo. E sapete che per l'Unione europea è una questione di competitività avere prezzi dell'energia più bassi nel tempo", ha detto. "La direzione di marcia è assolutamente chiara: puntare sulle energie rinnovabili prodotte in casa. Non è solo un bene per il pianeta, ma anche per la nostra sicurezza energetica e per la nostra indipendenza, ma ovviamente il lavoro è ancora lontano dall'essere finito", ha aggiunto von der Leyen. (Beb)