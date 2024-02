Ucraina: Medvedev, negoziati possibili quando cambierà leadership

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia potrà avviare i negoziati di pace con l'Ucraina "quando a Kiev saliranno al potere persone consapevoli della responsabilità che hanno" nei confronti della popolazione del Paese. Lo ha affermato in un'intervista ai media russi il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev. "Il fatto è che l'élite al potere di Kiev deve andarsene. Alcuni di loro se ne andranno di loro spontanea volontà, altri con la forza", ha sostenuto Medvedev. Il funzionario ha sottolineato che "ci dovrebbero essere persone completamente diverse che si rendono conto della loro responsabilità per il futuro delle persone che abitano la complessa formazione chiamata Ucraina. Quando ci saranno queste persone sarà in qualche modo possibile negoziare", ha detto l'ex presidente russo. Medvedev ha evidenziato inoltre che la Russia "non si sarebbe opposta ai negoziati anche con la leadership ucraina attuale, se non fosse per il decreto presidenziale ucraino che non permette di avviare le trattative". Secondo Medvedev, nemmeno i Paesi occidentali "riescono a spingere Kiev verso una risoluzione diplomatica del conflitto". (Rum)