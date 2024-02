Eni: udienza Amara per "falso complotto" a Milano il 21 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata fissata per il 21 marzo la prossima udienza davanti alla III sezione penale di Milano per Piero Amara, il suo ex collaboratore Giuseppe Calafiore e altri 10 imputati nel processo sul depistaggio giudiziario per inquinare con calunnie, diffamazioni, false dichiarazioni ai pm e intralcio alla giustizia nei processi milanesi all’Eni sulla presunta corruzione internazionale in Algeria e Nigeria. I reati contestati, a vario titolo, ai 12 imputati, sono associazione per delinquere, induzione a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, truffa e calunnia. (Rem)