Decreto elezioni: Boccia (Pd), bene voto per studenti fuori sede, proporremo anche per lavoratori

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "Bene il voto per gli studenti fuori sede, ma non basta. In Aula presenteremo anche un emendamento per i lavoratori fuori sede o per chi ha problemi sanitari ed è fuori regione affinché possa votare", ha detto parlando con i cronisti a palazzo Madama il presidente dei senatori del Partito democratico, Francesco Boccia. (Rin)