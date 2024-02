Russia: Medvedev, minaccia di utilizzare armi nucleari è reale, dobbiamo impedirlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La minaccia che la Russia sarà costretta ad utilizzare armi nucleari è reale, e va fatto tutto per evitare questo scenario. Lo ha detto in un'intervista ai media russi il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev. "Per quanto triste possa sembrare, questo scenario è reale. Dobbiamo fare di tutto per evitare che si verifichi (...) Se stiamo parlando dell'esistenza del nostro Paese (...) che scelta avrà la leadership, il capo dello Stato? Nessuna. Pertanto, sfortunatamente, questa è una minaccia reale, una minaccia diretta e ovvia per tutta l'umanità", ha detto Medvedev. (Rum)