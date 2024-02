© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incidente sul lavoro nello stabilimento Stellantis di Pratola Serra, in provincia di Avellino. Un 52enne di Acerra (comune in provincia di Napoli) è rimasto schiacciato in un macchinario mentre era impegnato in una attività di manutenzione. L’uomo è deceduto mentre i sanitari cercavano di liberarlo. La vittima lavorava per una ditta esterna.(Napoli)