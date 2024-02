Ucraina: Medvedev, è ora che Odessa torni a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Odessa è una città russa di cui attendiamo da molto tempo il ritorno nella Federazione Russa. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitrij Medvedev, in un'intervista ai media russi. "A proposito di Odessa, posso solo dire: Odessa, torna a casa. Tutto qui. Abbiamo aspettato Odessa nella Federazione Russa, anche tenendo conto della storia di questa città, del tipo di persone che vivono lì, della lingua parlata. E' una nostra città russa", ha detto Medvedev. Il funzionario ha inoltre definito "miope" la politica di autorità ucraine di demolire monumenti e distruggere altri beni culturali russi a Odessa. "In tal modo, (le autorità ucraine) allontanano semplicemente una parte delle persone da loro, anche quelle che sono state leali fino all'ultimo momento del loro potere. In generale, sembra mostruoso, perché si tratta già di contrastare l'intera cultura russa e il nostro percorso comune", ha aggiunto Medvedev. (Rum)