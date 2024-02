Gaza: ministro Esteri Arabia Saudita, Paesi G20 hanno responsabilità di porre fine a disastro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, ha affermato che “il disastro nella Striscia di Gaza deve finire”. Lo ha dichiarato ieri durante la prima sessione della riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi del G20 a Rio de Janeiro, in Brasile, secondo quanto riferisce il quotidiano saudita "Al Arabiya". "La crescente intensità e diffusione dei conflitti globali hanno portato all'imposizione di pressioni sulla cooperazione internazionale e all'indebolimento della credibilità e della fiducia nel quadro multilaterale", ha affermato il ministro, sottolineando l'importanza dell'impegno delle istituzioni internazionali ad adempiere ai loro obblighi e ad assumere posizioni chiare. Il capo della diplomazia saudita ha dichiarato che “i Paesi del G20 hanno la responsabilità di agire con decisione per porre fine al disastro nella Striscia di Gaza, che pone urgenti minacce alla pace e alla prosperità regionale e alla stabilità economica globale". Infine Farhan ha invitato i Paesi del G20 a fare pressione per adottare misure significative per porre fine al conflitto, nonché a sostenere un percorso verso la soluzione a due Stati.(Res)