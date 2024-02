Calabria: operazione antimafia a Catanzaro, custodia cautelare per 22 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata odierna i Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catanzaro hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Catanzaro, su richiesta della procura della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, nei confronti di 22 indagati (19 in carcere e tre ai domiciliari), sulla base della ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine ai delitti, rispettivamente ipotizzati nei loro confronti, di associazione di tipo mafioso armata, concorso esterno in associazione mafiosa, e altri gravi reati, anche aggravati dalle modalità e finalità mafiose, quali estorsione, reati in materia di armi, detenzione e traffico illecito di stupefacenti, nonché di ricettazione, sequestro di persona, furto in abitazione e danneggiamento seguito da incendio. Il procedimento per le fattispecie di reato ipotizzate è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Ulteriori dettagli verranno comunicati nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà alle ore 10:00 presso i nuovi locali della procura della Repubblica di Catanzaro.(Com)