Regno Unito: conservatori criticano presidente Camera comuni per sostegno a laboristi

- Alcuni parlamentari conservatori britannici hanno lanciato un duro attacco contro il presidente della Camera dei Comuni del Regno Unito, Lindsay Hoyle, accusandolo di aver infranto il protocollo parlamentare per aiutare il Partito laborista. Come riporta la stampa britannica, la disputa è iniziata dopo che Hoyle ha preso l'inusuale decisione di ignorare il parere dei propri funzionari e consentire un voto su un emendamento laborista sul cessate il fuoco immediato a Gaza. Ciò ha permesso al leader dell'opposizione, Keir Starmer, di evitare una ribellione interna al partito e ha provocato un acceso scontro con i conservatori. I deputati del partito di governo, infatti, hanno accusato Hoyle di parzialità per aver aiutato l’opposizione. Al termine del dibattito, il presidente si è scusato con i parlamentari, dicendo: "È chiaro che oggi la Camera dei Comuni non si è presentata al meglio. Naturalmente rifletterò sul mio ruolo in tutto questo". Hoyle ha poi aggiunto: "Ho cercato di fare ciò che pensavo fosse la cosa giusta per tutti i lati di quest'Assemblea. È deplorevole, e me ne scuso, che la decisione non sia andata come speravo".(Rel)