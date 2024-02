Trasporti: Rfi, guasto tecnico ma in graduale ripresa circolazione su linea AV Napoli-Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna progressivamente alla normalità la circolazione ferroviaria sulla linea Alta velocità Napoli - Roma e sulla linea Roma-Napoli via Formia e Roma-Napoli via Cassino, fortemente rallentata dalle ore 5:00 a causa di un inconveniente tecnico sulla linea. Lo comunica Rfi. "I treni subiscono ritardi dovuti a limitazioni di percorso e a deviazioni su percorsi alternativi da Napoli a Roma via Formia o via Cassino. È in corso l'intervento dei tecnici di Rfi per ripristinare la piena efficienza dell'infrastruttura. Informazioni nelle stazioni e sui canali di infomobilità di Rete Ferroviaria Italiana e delle imprese di trasporto", conclude la nota. (Com)