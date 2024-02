Medio Oriente: ministro Esteri Anp respinge mozione Knesset su rifiuto a Stato palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Knesset, il parlamento di Israele, di rifiutare il riconoscimento unilaterale dello Stato palestinese “non rispetta i diritti del popolo palestinese” ed è una “violazione della volontà della comunità internazionale”. Lo ha affermato il ministero degli Esteri dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa "Wafa". Israele continua "a sfidare la comunità internazionale, rifiutando lo Stato palestinese ed essendo ostile alla pace”, ha dichiarato il ministero, aggiungendo che questa mozione viola i diritti dei palestinesi e “mantiene lo Stato palestinese in ostaggio nelle mani degli interessi coloniali razzisti" dello Stato ebraico. "La piena adesione dello Stato palestinese alle Nazioni Unite e il suo riconoscimento da parte degli Stati non richiedono il permesso del premier israeliano Benjamin Netanyahu. È necessario imporla al governo israeliano con la forza del diritto internazionale per proteggere la soluzione dei due Stati e garantire il successo di qualsiasi negoziato futuro", conclude il comunicato del ministero.(Res)