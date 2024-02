Difesa: Perego, ddl controllo import-export armamenti semplifica procedure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Semplificare "le operazioni commerciali, riducendo oneri burocratici per le aziende nazionali del comparto difesa" è "un passo avanti significativo che rende la legislazione più adatta al contesto internazionale attuale". Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago dopo l'approvazione in aula del disegno di legge (ddl) sulle nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento. "Il ddl è una miglioria importante per il processo decisionale riguardante le esportazioni di materiali di armamento, senza modificare la disciplina in merito, con un ruolo da protagonista per il Comitato interministeriale per gli scambi di armamento (Cisd) che sarà responsabile dell'applicazione di divieti, assicurando un maggiore coordinamento decisionale e successiva maggiore certezza nelle aziende operanti nell'export. La semplificazione delle procedure per le industrie di settore interessate all'export, nell'ipotesi di svolgimento di trattative con i paesi amici, è un elemento chiave in termini per la sicurezza del paese e per la sua economia", ha concluso. (Rin)