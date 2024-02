© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti a via Nilde Iotti, a Pomigliano d'Arco, per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco nel complesso popolare “219”. Sul posto i militari hanno rinvenuto e sequestrato sette bossoli calibro 9. Al momento non risultano feriti. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri volte a ricostruire la vicenda e a capirne la sua matrice. (Ren)