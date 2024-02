Taiwan: Cina invita Taipei a fare chiarezza sull’incidente mortale al largo delle Isole Kinmen (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pechino ha protestato con forza a seguito dell'incidente, accusando la Guardia costiera taiwanese di operare in modi "violenti e pericolosi". Il Consiglio per gli affari continentali di Taiwan, responsabile delle relazioni con l'altra sponda dello Stretto, ha invece difeso l'operato della Guardia costiera, che "ha adempiuto ai propri doveri nel rispetto della legge". "Ci rammarichiamo per questo sfortunato incidente, ma auspichiamo che le autorità della Cina possano interrompere simili azioni da parte dei suoi cittadini", ha affermato il Consiglio all'indomani dell'incidente. Gli ultimi sviluppi nello Stretto sono destinati ad alimentare le tensioni tra Taiwan e la Cina, che rivendica il suo controllo sull'isola autogovernata. Il 18 febbraio, la Guardia costiera di Pechino ha annunciato "regolari pattugliamenti" al largo dell'arcipelago controllato da Taiwan, che dista meno di dieci chilometri dall'Isola cinese di Xiamen. (Cip)