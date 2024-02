Sahara occidentale: Polisario, Sanchez a Rabat riafferma sostegno a proposta autonomia Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la visita di ieri a Rabat del presidente del governo, Pedro Sanchez, la Spagna riafferma il suo sostegno alla proposta di autonomia avanzata dal Marocco riguardo al Sahara occidentale. Lo ha detto il rappresentante del del Fronte del Polisario in Spagna, Abdulah Arabi, denunciando che questa visita significa continuare a basare le relazioni bilaterali tra i due Paesi "sulle sistematiche violazioni dei diritti umani che il Marocco commette impunemente nel territorio occupato del Sahara occidentale". Secondo Arabi, inoltre, ciò compromette "seriamente" la posizione del governo spagnolo in materia di diritti umani", ha aggiunto in un comunicato. "Sanchez ha perso l'opportunità di riportare il governo spagnolo a una posizione ufficiale allineata con le disposizioni del diritto internazionale in relazione al Sahara occidentale e al legittimo diritto del popolo saharawi all'autodeterminazione e all'indipendenza", ha concluso il rappresentante del Fronte del Polisario.(Spm)