Mar Cinese Meridionale: nuovo incidente tra Cina e Filippina al largo della secca di Scarborough (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La struttura è stata prontamente rimossa dalle autorità di Manila, che hanno denunciato violazioni della sentenza emessa nel 2016 dalla Corte permanente di arbitrato dell’Aia. Il verdetto del tribunale, definito “carta straccia” dalla Cina, contesta le sue rivendicazioni territoriali nel Mar Cinese Meridionale e afferma che Pechino non ha “diritti storici” sulle acque in questione. Ciononostante, la porzione dell’Oceano Pacifico Occidentale continua ad essere teatro di frequenti incidenti tra la Marina cinese e quelle di Filippine e Stati Uniti, che proprio all’inizio del mese hanno condotto un pattugliamento congiunto in quelle acque. (Cip)