Ucraina: Tajani, accordo di sicurezza che stiamo discutendo ribadisce sostegno a sovranità

- La sconfitta dell’Ucraina porterebbe al dominio russo e non alla pace. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in audizione presso le commissioni riunite Affari esteri della Camera e Affari esteri e Difesa del Senato, in merito all'intesa sulla cooperazione di sicurezza tra Italia e Ucraina. Il governo italiano si sta muovendo nella stessa direzione già intrapresa da Francia e Germania e “l’accordo che stiamo discutendo ribadisce il sostegno alla sovranità e integrità territoriale ucraina” e anche al suo percorso di integrazione europea. La bozza di accordo reitera anche “la condanna senza se e senza ma all’aggressione russa”. Ricordando che l’Italia ha già approvato otto pacchetti di aiuti militari, Tajani ha sottolineato che “come nelle intese firmate dall’Ucraina con gli altri partner, vengono assicurati anche l’assistenza in campo economico, l’impegno alla ricostruzione di Odessa, il sostegno umanitario, la tutela delle infrastrutture critiche”. “Un altro aspetto importante è il sostegno alle riforme dell’Ucraina. Il futuro di Kiev è nell’Unione europea”, ha detto il ministro. L’accordo “non sarà giuridicamente vincolante” e “non richiederà la procedura di ratifica, ma è nostra intenzione assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento”, ha spiegato Tajani. (Res)