Francia: ministro della Difesa Lecornu in visita in Armenia oggi e domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa francese Sebastien Lecornu si recherà in Armenia per una visita di due giorni, a partire da oggi. "La Francia e l'Armenia intrattengono una relazione storica di amicizia" ma sul piano della difesa "il livello di intensità" non è ancora adeguato, ha fatto sapere il ministero. L'Armenia "affronta una pressione continua" anche ai confini nazionali, con attacchi costanti che mirano a limitarne la sovranità territoriale, ha poi spiegato il dicastero. Il Paese del Caucaso è dunque in una "logica di difesa del suo territorio e della sua popolazione e la cooperazione militare con al Francia si pone (...) in questo obiettivo di aiutarla in una logica difensiva", ha poi aggiunto il dicastero. (Frp)