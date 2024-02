Ponte Stretto: Ciucci, totale collaborazione, i tempi sono stati trasparenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora non sono stati aperti i cantieri per il Ponte sullo Stretto e la Procura di Roma ha già aperto un fascicolo di indagine. “Nel pieno rispetto dell’attività della magistratura, confermo - dice Pietro Ciucci, amministratore delegato di Società Stretto di Messina in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ - la nostra massima collaborazione e trasparenza con le autorità inquirenti con lo scopo di chiarire tutte le azioni svolte, dalla ricostituzione della società - avvenuta a giugno scorso - a oggi”. A presentare l’esposto in procura sono stati Pd e Alleanza Verdi Sinistra, che ravvisano “mancanza di trasparenza”. “Per mia natura - spiega - sono sempre molto rispettoso delle istituzioni, ma l’onorevole Bonelli che è il leader di questa iniziativa ci accusa di scarsa trasparenza con due ricorrenti cavalli di battaglia. Il primo è relativo alla richiesta di accesso agli atti: gli abbiamo spiegato che quando ha chiesto quei documenti il consorzio Eurolink (il coordinatore di tutte le attività di progettazione e costruzione guidato da Webuild, ndr) ci aveva appena consegnato l’aggiornamento del progetto e che noi eravamo in istruttoria. In base alla legge quell’aggiornamento diventava definitivo una volta approvato dal nostro consiglio di amministrazione. Dunque, non potevamo consegnare qualcosa che noi stessi dovevamo ancora deliberare e approvare”. (segue) (Rin)