Regno Unito: da Teheran minacce a giornalisti che lavorano per "Iran International"

- Le autorità dell'Iran hanno preso di mira alcuni giornalisti che lavorano a Londra che lavorano per l'emittente "Iran International", coinvolgendo i loro parenti e bloccando le transazioni finanziarie dei colleghi. Una nota trapelata dal ministero dell'Intelligence iraniano, e ripresa dal quotidiano "The Times", delinea una campagna di paura e ostilità contro i giornalisti che vivono all'estero e producono reportage indipendenti sullo Stato. I documenti rivelano una campagna intimidatoria condotta dall'Iran, mentre il servizio di sicurezza e controspionaggio britannico, Mi5, ritiene che le autorità di Teheran siano responsabili di oltre una dozzina di complotti di omicidi e rapimenti in Regno Unito. (Rel)