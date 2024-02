Gaza: ministri Esteri Egitto e Arabia Saudita si oppongono a operazione Israele a Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri dell'Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, e dell'Egitto, Sameh Shoukry, hanno confermato il rifiuto categorico da parte dei rispettivi Paesi verso qualsiasi operazione militare israeliana a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, nonché dei “tentativi di sfollamento forzato dei palestinesi”. Lo ha dichiarato una nota ufficiale del ministero degli Esteri egiziano sulla propria pagina Facebook. I ministri hanno discusso degli sviluppi della guerra in corso tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas a margine della riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi del G20 a Rio de Janeiro, in Brasile. Shoukry e Farhan hanno conferito sui percorsi d'azione necessari nel quadro del Gruppo arabo e a livello di azione multilaterale per ridurre la crisi a Gaza. Durante l'incontro, Shoukry ha sottolineato la responsabilità legale e umanitaria delle parti internazionali per fermare la guerra e raggiungere un cessate il fuoco immediato. I due hanno discusso inoltre delle tensioni che si stanno registrando nella regione, compresa la crisi sulla sicurezza della navigazione nel Mar Rosso.(Cae)