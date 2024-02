Serbia: direttore Centro assistenza asilo, flusso migranti ha cambiato direzione e si sposta verso Bosnia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il flusso dei migranti ha cambiato direzione e si sta dirigendo dalla Serbia alla Bosnia Erzegovina. Lo ha affermato il direttore del Centro per l'assistenza ai richiedenti asilo in Serbia, Rados Djurovic, secondo cui sebbene diversi gruppi di trafficanti siano stati smembrati alla fine dell'anno scorso, soprattutto nel nord del Paese, a causa di conflitti interni tra bande, il loro arrivo "non si è fermato" e la migrazione "ha solo cambiato il suo corso e ora si sta dirigendo verso la Bosnia Erzegovina". Djurovic ha quindi sostenuto che ci si può aspettare un aumento dello stesso flusso e ha aggiunto che i cittadini serbi "partecipano più di chiunque altro" al traffico di essere umani. "Purtroppo possiamo aspettarci un'ulteriore escalation di questo problema", ha spiegato. (segue) (Seb)