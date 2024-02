Agroalimentare: Lollobrigida, su carne a base vegetale serve accordo di filiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ultimo dei miei obiettivi è andare in contrasto con le imprese italiane: per questo abbiamo avviato un percorso con Unionfood che ci consenta di arrivare, tra qualche mese, a una programmazione condivisa sul divieto di utilizzare denominazioni mutuate dal mondo della carne, del pesce, dei salumi per prodotti costituiti esclusivamente da proteine vegetali. L'obiettivo è coniugare le esigenze imprenditoriali con la tutela del consumatore, che non deve essere tratto in inganno". Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, spiega così a "Il Sole 24 Ore" il lungo silenzio seguito alla entrata in vigore della norma sul cosiddetto meat sounding, che ha messo in allarme grossi player del mercato come Valsoia e tutti i produttori specializzati in prodotti plant based sostitutivi della proteine animali chiamati a un restyling massiccio su packaging, marketing e posizionamento sugli scaffali. A nome di tutti si è levata la voce del gruppo prodotti a base vegetale di Unione italiana food che, rivendicando la chiarezza esplicativa delle etichette e invocando la consapevolezza di una platea di consumatori fidelizzata, ha paventato grosse ripercussioni sul comparto. Il termine è scaduto il 16 febbraio scorso, ma il ministro puntualizza: "Si tratta di un termine ordinatorio, non perentorio e riteniamo opportuno fare un confronto più approfondito con la filiera". (segue) (Rin)