Agroalimentare: Lollobrigida, su carne a base vegetale serve accordo di filiera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Sul banco degli imputati termini ormai sdoganati nel lessico commerciale come polpetta di ceci, burger di pesce, bistecca di soia e con un indice di gradimento progressivamente in crescita tra i consumatori. Le aziende di proteine vegetali temono un effetto destabilizzatore e questo il ministro lo ha colto: "Nell'ambito di una opposizione decisa e ferma alle carni da colture cellulari - spiega - abbiamo approvato questo emendamento che io in termini di principio rispetto, perchè non si comprende fino in fondo perché chi non vuole mangiare carne, pretenda di chiamare carne ciò che carne non è, traendo in inganno i consumatori meno avveduti". Se ne esce "mettendo insieme tutti gli elementi del buon senso. Con un percorso graduale potremmo per esempio arrivare a decidere di non cambiare le denominazioni dei prodotti di punta di alcune aziende e modificare invece quelli meno conosciuti". Più vicina anche la convocazione di un tavolo per affrontare l'emergenza export causata dal blocco del canale di Suez, che ha investito l'agroalimentare in tutte le sue declinazioni. Così mentre il mondo dell'agricoltura si concentra sulle proteste dei trattori, in vista del prossimo Agrifish del 26 febbraio, l'agroindustria chiede un confronto: "Solleciterò immediatamente il collega Urso per allestire un tavolo insieme e studiare soluzioni e correttivi", conclude Lollobrigida. (Rin)