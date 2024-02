Decreto elezioni: Nevi (FI), bastano due mandati da presidente regione o sindaco gran comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento al terzo mandato "noi abbiamo avuto sempre la stessa posizione: fare due mandati da presidente di regione o da sindaco di grande comune sono più che sufficienti sia per la mole di lavoro, sia per avere un ricambio generazionale assicurando così una nuova classe dirigente". Lo ha detto il vicecapogruppo vicario alla Camera dei deputati e portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi, intervenendo alla trasmissione "Radio anch'io". "Se fino ad ora il sistema ha funzionato non vedo perché dobbiamo cambiarlo". (segue) (Rin)