Auto: Mercedes-Benz, risultato operativo in calo del 4 per cento nel 2023

- Il gruppo automobilistico tedesco Mercedes-Benz ha registrato nel 2023 un declino del risultato operativo (Ebit) del 4 per cento su base annua a 19,7 miliardi di euro. Allo stesso tempo, il fatturato ha sperimentato un “lieve incremento” a 153,2 miliardi di euro. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che a gravare sui bilanci dell'azienda sono stati “problemi di consegna in modelli importanti e un contesto difficile”. Il rendimento nel settore principale delle autovetture è sceso di due punti percentuali al 12,6 per cento, mentre l'utile nel comparto dei furgoni è aumentato di quasi due terzi. A sua volta, il margine è salito dall'11 al 15,5 per cento. Tuttavia, i risultati superano le aspettative, dato che erano stimati un Ebit di 18,8 miliardi di euro e un risultato consolidato di 13,7 miliardi di euro. Mercedes-Benz ha guadagnato 14,5 miliardi di euro, ossia il 2 per cento in meno rispetto al 2022. (Geb)