Imprese: Spagna, Repsol annuncia investimenti tra 16 e 19 miliardi euro in quattro anni

- L'azienda energetica spagnola Repsol investirà tra i 16 ed i 19 miliardi di euro nei prossimi quattro anni per accelerare il suo piano di trasformazione verso le zero emissioni nette e un ruolo di primo piano nella transizione energetica. Secondo quanto indicato in una nota, questo sforzo di investimento sarà accompagnato da un ritorno garantito per i suoi azionisti, con una remunerazione di 10 miliardi di euro, attraverso il pagamento del dividendo in contanti e la continuità dei programmi di riacquisto di azioni nel periodo 2024-2027. Questi investimenti saranno modulati in base allo scenario macroeconomico, all'evoluzione della tecnologia e della regolamentazione, alla maturità dei progetti e ai progressi nella rotazione degli asset. Nell'ambito del suo impegno per i combustibili rinnovabili, Repsol avvierà nelle prossime settimane l'impianto di biocarburanti avanzati di Cartagena, dopo un investimento di 250 milioni di euro. Nel 2025 ne aggiungerà un secondo a Puertollano, con un investimento di 120 milioni di euro, e prevede di replicare questo modello in un terzo polo industriale in Spagna entro il 2030. (Spm)