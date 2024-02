Bielorussia: ministro Difesa, Occidente prepara operazioni militari contro di noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Occidente sta conducendo una serie di attività per prepararsi a condurre delle operazioni militari contro la Bielorussia. Lo ha detto il ministro della Difesa bielorusso, Viktor Hrenin, in un'intervista al canale televisivo russo "Rossija 24". "Oggi vediamo una serie di attività che l'Europa occidentale, guidata dagli Stati Uniti, sta conducendo per prepararsi a condurre operazioni militari. Comprendiamo bene contro chi saranno dirette queste azioni militari", ha affermato Hrenin. Il ministro ha aggiunto che oltre alle azioni delle forze di terra, vengono registrati anche i tentativi di ricognizione aerea del territorio della Bielorussia. Secondo Hrenin, i Paesi occidentali "stanno attivamente mostrando un interesse attivo verso i nostri campi e basi militari ", utilizzando tutti i tipi di ricognizione, inclusa quella spaziale. (Rum)