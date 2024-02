Medio Oriente: Usa difendono occupazione israeliana della Cisgiordania alla Corte dell'Aia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno difeso ieri la pluridecennale occupazione della Cisgiordania e di Gerusalemme Est da parte di Israele, argomentando di fronte alla Corte internazionale di giustizia dell'Aia che lo Stato ebraico agisca sulla spinta di "esigenze di sicurezza molto reali". La difesa di Israele è stata affidata da Washington a Richard C. Visek, consulente legale facente funzioni del dipartimento di Stato Usa, che ha preso la parola di fronte a una commissione di 15 giudici, sollecitandoli a non chiedere il ritiro immediato di Israele dai territori palestinesi. La Corte ha avviato un'udienza di sei giorni in merito alla legalità dell'occupazione israeliana dei territori a maggioranza palestinese. Come ricordato dalla stampa Usa, questa settimana Washington ha opposto il veto per la terza volta a una risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu che chiedeva un cessate il fuoco immediato a Gaza. (segue) (Was)