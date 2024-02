Gaza: viceministro russo Bogdanov, Abbas non parteciperà a incontro fazioni palestinesi a Mosca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov aveva affermato che la Russia prevede di organizzare nel prossimo futuro un incontro interpalestinese con la partecipazione di tutte le principali fazioni al fine di agevolare il superamento delle divisioni interne. I membri del Fronte popolare per la liberazione della Palestina (Fplp) e del Fronte democratico per la liberazione della Palestina (Dflp) hanno confermato di aver ricevuto inviti a partecipare ad un incontro interpalestinese a Mosca alla fine di febbraio. Bogdanov ha confermato anche la presenza all'incontro di rappresentanti di Fatah e Hamas, i principali partiti palestinesi. "Certo che ci saranno, ci saranno tutti: Fatah e Hamas, sì", ha detto Bogdanov. (segue) (Rum)