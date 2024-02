Nato: "Politico", Biden sostiene Mark Rutte per l'incarico di segretario generale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra estone Kaja Kallas ha espresso interesse per l'incarico durante un evento ospitato proprio da "Politico" lo scorso novembre. Fonti della Nato sostengono però che il nome di Kallas non sia effettivamente oggetto di considerazione, poiché la premier non ha dichiarato apertamente la sua candidatura. Lo stesso vale per il ministro degli Esteri lettone Krisjanis Karins, che l'anno scorso ha effettuato un mini tour mediatico per sondare il terreno. Rutte non ha voluto discutere della sua offerta di guidare l'alleanza a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza svoltasi lo scorso fine settimana. Il premier olandese, attualmente dimissionario in attesa della formazione di un nuovo governo, ha dichiarato di aver imparato la lezione dello scorso ottobre, quando aveva suggerito di essere interessato all'incarico. "Ho commesso l'errore in ottobre dicendo: 'Potrei essere interessato a quell'incarico', e poi la cosa si è diffusa", ha detto durante un punto stampa. "Non avrei dovuto farlo, quindi ho deciso di non parlarne più". (segue) (Was)